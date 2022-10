"Me trató pésimo": Helhue Sukni revela desagradable momento que vivió con una jueza

05 oct. 2022 - 22:00 hrs.

Un desagradable momento fue el que vivió la mediática abogada Helhue Sukni con una jueza chilena, quien la hizo esperar más de dos horas para entrar a la audiencia a la que estaba citada.

Sukni hizo sus descargos durante la tarde del martes 4 de octubre en su cuenta de Instagram, mediante un video que subió a sus redes sociales.

"Me trató pésimo"

De entrada, y para poner en contexto su punto de vista, Helhue aseveró que "en este mundo somos todos seres humanos, somos todos iguales".

Tras esta declaracion de principios, reveló que "estoy tan amargada hoy día, una jueza se portó como la callam... como el hoyo, conmigo, me trató pésimo y yo lo encuentro el colmo".

"Tenía una audiencia a las 10 de la mañana y me atendió a las 12:27, o sea, dos horas y media después, independiente que yo estaba en un juicio oral y me cambié de dispositivo e hice la audiencia", aseveró.

Ante esta situación, asumió que "me sentí tan humillada porque la mayoría y, generalmente, los magistrados en este país son tan educados, tan decentes, pero que un juez te falte el respeto, uno se siente mal y esa hue... me bajoneó".

"La gente soberbia no tiene ni un brillo"

Luego, hizo una reflexión sobre la humildad y la importancia de este valor a la hora de enfrentar la vida, poniéndose a ella como ejemplo. "Yo soy la misma hue... con estas pulseras culi... o sin las pulseras, soy la misma Helhue, aquí y en la quebrada del ají", indicó.

"Yo me puedo sentar a comer en el mejor restaurante del mundo, que por cierto he ido, y sé cómo tomar el tenedor, cómo tomar el cuchillo. Y también me puedo ir a sentar a una población y sé cómo agarrar una cuchara de plástico, cómo agarrar un vaso plástico", agregó.

A sus seguidores les recomendó que "ustedes tienen que aprender de mí y uno en la vida no tiene que ser agrandado ni soberbio, hue... no lo sean, porque arriba hay alguien que se llama Dios y Dios castiga. La gente soberbia no tiene ni un brillo".

Revisa el video

