"Como pareja nos hizo ser más fuertes": La reflexión de Nicole a 10 años de la infidelidad de Sergio Lagos

06 oct. 2022 - 08:00 hrs.

La exitosa cantante chilena Nicole volvió a estar en el ojo público durante esta semana, tras haber dado una sincera entrevista en la que abordó cómo fue el episodio de infidelidad que protagonizó su marido, Sergio Lagos, hace 10 años.

En ese entonces, Sergio la engañó con otra mujer, quien quedó embarazada, convirtiéndose así en padre tras dicha relación extramarital.

"Como pareja nos hizo ser más fuertes"

Sobre este complejo episodio de su vida, Nicole se sinceró y asumió que este momento en su relación "fue súper difícil, súper complejo, súper triste".

Pese a lo anterior, la infidelidad le sirvió para darse cuenta "de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor", aseguró.

Este camino no estuvo exento de dificultades, reconociendo que el perdón no es algo tan fácil de dar. "Cuesta mucho, pero sí, y me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor (...) También creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona", aseveró.

"A nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes y ser lo que somos hoy día después de tantos años", sostuvo.

La opinión de Sergio Lagos

Sergio Lagos fue consultado sobre estos comentarios de Nicole y solo tuvo elogios para su esposa. "Es una mujer hermosa. Es una mujer fantástica, maravillosa", señaló a ADN.

En este mismo punto, afirmó que Nicole "me ha hecho evolucionar, cambiar, ser mejor", y recalcó que el amor entre ambos fue crucial para superar ese momento de sus vidas. "El amor todo lo puede, todo lo transforma y todo lo embellece", cerró.

