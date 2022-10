"Decidimos hacerle stop a la boda": Lisandra Silva cuenta las razones por las que pospuso su matrimonio con Raúl Peralta

05 oct. 2022 - 17:00 hrs.

La influencer y empresaria cubana Lisandra Silva es una de las usuarias más activas de Instagram, cuenta en la cual posee más de 2 millones de seguidores, quienes se mantienen al tanto de todos los detalles de su vida.

Durante esta semana, Lisandra abrió la conocida dinámica de preguntas y respuestas, recibiendo todo tipo de consultas que van desde su vida profesional a personal.

"Decidimos hacer stop a la boda"

Dentro del plano íntimo, a la cubana le preguntaron detalles sobre su boda con el bailarín Raúl Peralta. En concreto, de la ceremonia, la cual ha sido pospuesta en varias oportunidades.

De acuerdo al medio Mira lo que hizo, a Lisandra uno de sus fans la interrogó, señalándole: "¿Tienes vestido de novia?", recibiendo una sincera respuesta de parte de ella.

"Si ustedes supieran de que yo pagué mi vestido de novia, lo escogí, compramos la tela, todo con el diseñador, porque nos íbamos a casar mientras yo estaba embarazada", reconoció.

No obstante, declinó de casarse, porque "después empecé a engordar, me empecé a hinchar, empecé a tener muchas ansiedades y decidimos hacerle stop a la boda".

Aun así, fue enfática en señalar que si deciden casarse con prontitud, no representaría un desafío para la pareja, puesto que Lisandra aseveró que "tengo todo listo".

En la misma instancia, quien le hizo una pregunta fue el propio Peralta, quien le dijo "quiero casarme contigo", provocando que Lisandra diera a conocer todas las preguntas que rondan su cabeza previo a tomar la decisión.

"Aquí está mi pololo que me escribe que se quiere casar conmigo. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿Cómo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿En dónde? No lo hemos decidido. ¿Qué hacemos con estos dos niños? ¿Nos los llevamos a Cuba? ¿Nos casamos acá en Chile? ¿Big wedding o small wedding (gran boda o pequeña boda)? No sé... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra boda?", se cuestionó.

