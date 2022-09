"De paseo": Angélica Castro se va de viaje en medio de rumores de supuesta infidelidad de Cristián de la Fuente

27 sept. 2022 - 16:30 hrs.

La comunicadora Angélica Castro reapareció durante este martes 27 de septiembre en sus redes sociales, tras el revuelo que provocó un video en el que aparece su marido, Cristián de la Fuente, besando a otra mujer en México.

El clip fue revelado por una página de espectáculos mexicana, y ha despertado las especulaciones de los medios de comunicación sobre una eventual "crisis" que estaría viviendo el matrimonio de chilenos.

El viaje de Angélica Castro

En medio de todo este escándalo, Angélica Castro subió un video a su Instagram, en el cual aparece abordando un helicóptero con rumbo desconocido, junto a Jordi Castell.

"Literalmente nos vamos de paseo, ¿Cómo estamos Jordi?", le preguntó Castro al fotógrafo, recibiendo como respuesta de que él estaba "feliz", debido a que "ama" andar en helicóptero.

"Nos están llevando a un lugar que no sabemos bien qué lugar es, así que (de) ahí les vamos a contar", sentenció. En la aeronave también iban el actor Cristián Campos y la maquilladora de televisión, Ale del Sante.

Horas antes de que se volviera viral el video de su marido besando a una desconocida en México, Angélica realizó una enigmática publicación, que a muchos les hizo sentido tras el registro filtrado de Cristián.

Castro se sumó a la moda de TikTok, en la que los usuarios suben videos haciendo "playback" a audios que ya señalaron otras personas.

En este clip, Angélica simula decir, "venga, le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico (beso) y se cuida".

"Buenas noches. ¿Quién no ha estado alguna vez en esta situación? Que importante rodearte de las personas correctas", señaló en la descripción el post, el cual recibió decenas de comentarios de parte de sus seguidores.

