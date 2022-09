No descarta volver a la actuación: Querida "Pitita" de "Pituca sin Lucas" ahora estudia Derecho

26 sept. 2022 - 12:00 hrs.

Uno de los personajes más recordados de la icónica teleserie chilena "Pituca sin Lucas", corresponde al de Maria Piedad "Pitita" Risopatrón, interpretada por, en ese entonces, una niña Sofía Bennett.

De esa pequeña nada queda, ya que actualmente, Bennet se encuentra cursando la carrera de Derecho en la Universidad Diego Portales, recinto al cual ingresó en la etapa más cruda de la pandemia por coronavirus.

"Ha sido raro porque entré por Bachillerato y todo ese proceso lo hice online", señaló en conversación con Página 7.

Sobre la asistencia obligatoria establecida en las universidades, aseveró que, "creo que tiene sus ventajas y desventajas, porque volver a la presencialidad es difícil. Pasar de estar en tu casa todo el rato, sin los traslados, después te das cuenta de que se gasta más tiempo del que uno pensaba".

Sofia Bennett y la actuación

Bennett ya cursa segundo año de la carrera de Derecho, la cual ha podido compaginar con algunos trabajos de actuación. De hecho, hace una semana, se estrenó la película "Consuegros", en la que participa junto a su madre, la reconocida actriz Magdalena Max-Neef.

Sobre su trabajo realizando otros papeles en el mundo del cine, alejados de la "Pitita", declaró que "fue muy bacán (...) creo que le saqué el jugo a todo".

En todo caso, fue enfática en reconocer que le tiene un gran cariño a su primer personaje en TV. "Fue una experiencia inolvidable para mí porque desde muy chica que quería actuar. Me gustó hacer este personaje reconocido, porque hasta hoy todavía me reconocen en la calle o me piden fotos. Fue una linda etapa", confesó.

Si bien está tomando otros rumbos profesionales, no le cierra la puerta a la actuación. "Siempre que se dé, lo voy a hacer feliz", finalizó.

