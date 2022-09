"No voy a dar ningún tipo de detalle": Wanda Nara confirma su separación con Mauro Icardi

24 sept. 2022 - 23:00 hrs.

Durante este jueves, la actriz, Wanda Nara, compartió con sus 15 millones de seguidores en Instagram, una impactante noticia sobre su matrimonio con el futbolista argentino, Mauro Icardi.

Recordemos que Nara e Icardi se casaron en el año 2014, siendo el segundo matrimonio de la modelo de glamour, sin embargo, en este tiempo la pareja ha tenido altibajos que, incluso, incluían supuestas infidelidades.

"No voy a dar ningún tipo de detalle"

Mediante un comunicado compartido en sus historias de Instagram, Wanda confirmó su separación con el futbolista, con el fin de aclarar la situación y cerrar el tema del que se venía rumoreando.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí", partió diciendo la actriz.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", así cerro la noticia sobre su quiebre amoroso con su segundo marido.

A pesar de esta reciente noticia, el medio El Clarín, ha consignado que Wanda habría sido vista con otro futbolista en un local en Buenos Aires, y se trataría de Martín Payero, mediocampista argentino que jugó en Boca Juniors.

