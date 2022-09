¡Ella cantó Ultra Solo y lo abrazó! Polimá Westcoast logró reunirse con la cantante Dua Lipa

22 sept. 2022 - 16:00 hrs.

A comienzos de junio de este 2022, la cantante Dua Lipa causó revuelo en Chile no por anunciar un concierto en nuestro país, sino que por aparecer en un video de una discoteque en España bailando el hit "Ultra Solo" del cantante nacional, Polimá Westcoast.

Un video de apenas 16 segundos bastó para que la británica causara euforia entre los fanáticos de la canción, quienes incluso especularon con un remix de Dua Lipa con Polimá o que él se subiera al escenario con ella para su concierto pasado en Chile.

"Ultra feliz"

Si bien aquello no ocurrió, lo que si pasó durante esta semana fue un inesperado encuentro, para los fans, entre los dos artistas, en México.

Dua Lipa se encuentra en tierras aztecas por estos días, debido a diversos shows que realizará en ese país, y Westcoast llegó en horas de la tarde de este miércoles 21 de septiembre a promocionar su música en dicha localidad.

Allá coordinaron un encuentro, el cual dejó documentado Polimá en sus redes sociales. Dua, apenas lo vio, comenzó a cantar "Ultra Solo", antes de darle un tierno abrazo.

"Nice to meet you", le dijo la británica al chileno tras el abrazo, y luego comenzaron a conversar entre los dos temas que no alcanzaron a ser escuchados por la historia.

No obstante, la alegría de Polimá era innegable, y él mismo se encargó de destacarla en la historia, donde escribió, "aquí usted puede verme ultra feliz".

