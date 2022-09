Harry y Meghan en la polémica tras ser acusados de no cantar "Dios salve al rey" en el funeral de Isabel II

19 sept. 2022 - 10:22 hrs.

Millones de personas siguieron en todo el mundo el funeral de la reina Isabel II, el cual tuvo lugar este lunes 19 de septiembre en Londres, en la Abadía de Westminster, donde le realizaron un servicio religioso a la fallecida monarca.

Esta misa contó con la presencia de todos los familiares más cercanos de la soberana, incluyendo la de los duques de Sussex, Harry y Meghan, quienes incluso participaron de la procesión del féretro que tuvo lugar en el mencionado recinto anglicano.

Todo sobre Meghan Markle

La polémica del himno

Tras finalizar el responso en honor a la reina, la banda y los niños cantores entonaron el himno nacional del Reino Unido, "God Save the King", antes de que el ataúd fuera trasladado a Windsor.

La polémica se suscitó en este momento, luego que varios internautas captaran que ni el príncipe Harry ni Meghan estaban cantando el himno, que ahora es en honor al rey Carlos III.

Asistentes cantan el himno nacional durante el funeral de la reina Isabel II

El medio británico Mirror recogió algunas opiniones de tuiteros, quienes se cuestionaron si es que en realidad los duques de Sussex no estaban cantando la canción nacional.

"¿Harry no cantó el himno nacional?", "¿Soy yo o Harry y Megan no cantaron el himno?", "Harry no cantó el himno, eso dice mucho", "¿Por qué no cantaron el himno nacional?", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

De todas formas, los duques se sentaron atrás del rey Carlos III y la reina consorte Camila, lo que para varios analistas ha sido un signo de "respaldo" al nuevo monarca, pese a la distancia que existe entre ambos.

El funeral de la reina Isabel II:

Todo sobre Realeza Británica