17 sept. 2022 - 10:00 hrs.

El viernes 16 de septiembre la cantante británica Dua Lipa dio su esperado concierto en Chile, en el marco de su gira mundial "Future Nostalgia Tour". Una presentación que era esperada por miles de fanáticos nacionales, dentro de los que se encontraba Kel Calderón.

El elogiado outfit de Kel

La influencer chilena, que conoció personalmente a la cantante, se preparó hace meses para el recital, por lo que su atuendo para el evento no pasó desapercibido para sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Kel mostró el outfit para una noche que comenzó en el sector VIP de la marca deportiva que la une a Dua Lipa, recibiendo varios elogios por el atuendo que escogió.

"Saliendo de la previa de @pumachile al concierto de la queen @dualipa!!!! LO VAMOS A DAR TODO HOYYYY", escribió la abogada junto a seis fotografías.

"Ya, pero por qué tan guapa", "Diosa", "Preciosa", "Bella", "Topísima", fueron parte de los halagos que recibió.

Fiesta privada con Dua Lipa

Fue en julio pasado cuando la hija de Raquel Argandoña conoció en persona a la intérprete de "Levitating", en la ciudad de Londres, Reino Unido.

"Ella estaba sentada en la esquina de una mesa, se paró una persona cerca de ella y yo iba pasando, así que pensé 'Chao, este es el destino'. Y me acerqué y le pedí si nos podíamos tomar una foto. Ella muy amorosa me respondió: 'Sí ¿Por qué no?'", detalló sobre ese encuentro.

"La encontré encantadora, de una personalidad burbujeante. Y en persona es demasiado linda, es atroz de guapa", agregó en dicha oportunidad en Las Últimas Noticias (LUN).

