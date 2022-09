Kika Silva revela que terminó su romance con el estadounidense Tim Burton: "Es algo que no ha sido fácil"

14 sept. 2022 - 11:00 hrs.

La influencer y conductora de televisión chilena Kika Silva reveló, a través de una conversación con la revista Sarah, que se encuentra completamente soltera, debido a que llegó a su fin la relación con el estadounidense Timothy "Tim" Burton, heredero de una marca multinacional de artículos para deportes extremos.

A Burton lo conoció en un club nocturno ubicado en California, Estados Unidos, localidad donde reside hace más de un año. Los dos habían conformado una sólida relación, por la cual incluso él vino a Chile a conocer a la familia de Kika.

No obstante, hace algunas semanas, y no "por falta de amor", fue enfática en recalcar Kika, todo este romance llegó a su fin.

"No ha sido fácil"

En una conversación con la revista chilena Sarah, la influencer, tras ser consultada sobre si estaba sola en Estados Unidos, aclaró que desde hace algunas semanas está soltera.

"Acabo de terminar mi relación, de hecho, es algo que no he comentado a pesar de que me lo preguntan harto por redes sociales, también por un tema mayor de salud. Es algo que no ha sido fácil, me ha tocado como aprendizaje...", aseveró.

La entrevistadora, al notar que Kika lo señaló con notoria emoción en su voz, le preguntó si es que se encontraba viviendo el "duelo" por el romance todavía.

Al respecto, explicó que su "emoción" no se debe al duelo por haber terminado. "Es un tema muy complicado, no terminé por falta de amor. Hay un tema de salud de por medio, y eso es lo que me emociona más que terminar, porque tengo una relación muy linda con él, puedo llamarlo, puedo verlo, puedo hablar con él sin problema", aseveró.

Kika no quiso ahondar en mayores detalles sobre el problema de salud al cual se refiere en la respuesta, ya que involucra directamente a Tim.

"Hay un tema de salud de por medio, entonces no ha sido fácil y no lo cuento por protegerlo a él y por no exponer su vida, entonces es algo complicado", cerró.

