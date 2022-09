"¡Me voy a hacer de nuevo!": José Miguel Viñuela confiesa "ocultos" retoques

10 sept. 2022 - 14:30 hrs.

Una gran sorpresa se llevaron los más de 1.6 millones de seguidores en Instagram del presentador de televisión, José Miguel Viñuela, cuando el chileno compartió un video contando parte de sus visitas con una doctora amiga.

Intentando darle más vitalidad a su rostro, ha optado por someterse a una serie de retoques faciales y odontológicos junto con la facultativa Sofía Calcagni, "la mejor odontóloga del país", según Viñuela.

"Me voy a hacer todo"

Una serie de videos que fueron compartiendo este tiempo por ambos en sus redes sociales se recopilaron para dar vida a este post, que resume los tratamientos que decidió hacerse Viñuela, retoques que habrían partido el año pasado.

"Un poco de las múltiples visitas de nuestro querido @josemiguelvinuela. Muchas gracias por tu confianza durante tantos años!! Siempre es un agrado atenderte, ya que haces de la consulta un momento lleno de risas y buena onda!!", escribió la doctora en la publicación compartida con el locutor.

De acuerdo con el relato que va contando José Miguel en el video, explicó que tiene una amigable relación con la doctora, a quien conoce desde hace años. "Me acuerdo, yo le tomaba la mano, la subía al escenario cuando era muy chica y ahora es una profesional", se le escucha decir al presentador.

Con el paso de los videos, Viñuela asumió más de un detalle que quizás pocos de sus seguidores sabían, como, por ejemplo, que ni siquiera el día de su cumpleaños faltó a sus sesiones. "Ese día vine a hacerme los dientes", sostuvo.

Asimismo, en una ocasión se le escucha preguntarle entre risas a la doctora: "¿Existe la posibilidad de que me arregles el caracho? Estoy pa la cag..., Sofi". Si bien el presentador expresó que no comentaría qué es lo que se iba a retocar, terminó confesándolo.

"Hoy día vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer un blanqueamiento dental, además me voy a enderezar los dientes, me voy a respingar la nariz, me voy a hacer los hilos tensores. Me voy a hacer todo. ¡Me voy a hacer de nuevo!", confesó emocionado Viñuela en la previa a sus tratamientos.

Revisa el video

