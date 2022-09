"Averiguando qué tengo": Karen Bejarano preocupa tras subir foto desde la clínica

07 sept. 2022 - 14:30 hrs.

Días con complicaciones de salud son los que se encuentra atravesando la influencer y cantante chilena, Karen Bejarano, también conocida por el nombre que le acuñaron en "Mekano", "Karen Paola".

Durante la jornada del martes 6 de septiembre, la mujer subió una historia a su cuenta de Instagram desde la clínica, en la que aparece vistiendo un traje médico, el clásico que le colocan a las personas cuando se realizan exámenes.

"Averiguando qué tengo", escribió sobre esta selfie, tomada directamente desde el recinto médico, dando a entender que se encontraba en pruebas para verificar la presencia de alguna enfermedad.

Si bien no dio a conocer los motivos específicos por los cuales llegó a la clínica, durante la tarde subió unas historias de video en donde explica que tiene algunos malestares respiratorios.

"Llegué hace poquito a la casa, me dejaron con varios remedios, me hicieron un PCR que va a estar mañana (miércoles 7 de septiembre) así que todavía no tengo nada", explicó, señalando que no sabe si tiene coronavirus.

Agregó que espera que esto no sea un contagio de Covid-19, ya que no se ha contagiado desde que comenzó la pandemia en 2020.

"Esperemos que siga así y que esto solamente sea un resfrío pesado. Yo creo y lo asocio a que empiezo con las alergias y me empiezan estos resfriados alérgicos que son bien pesotes", sentenció.

La cantante se comprometió a que durante este miércoles actualizará su estado de salud, para así tranquilizar a sus fans quienes quedaron conmocionados con su declaración.

