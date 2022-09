Le puso Domingo: María Luisa Godoy dio a luz a su esperado quinto hijo

07 sept. 2022 - 11:59 hrs.

La conductora de televisión, María Luisa Godoy, se convirtió en madre por quinta vez durante las últimas horas, de un bebé al que bautizó con el nombre de Domingo.

Recordemos que Godoy contó hace algunas semanas que este hijo tiene Síndrome de Down, condición que le informaron en una de las primeras ecografías a las que asistió.

Fue en el programa "Buenos Días a Todos" donde confirmaron la noticia, entregándole a la conductora de televisión un cariñoso mensaje. Godoy no ha subido información sobre el nacimiento de Domingo a sus redes sociales.

El quinto hijo de María Luisa Godoy

Hace algunas semanas, en un programa de Canal 13, contó sobre el momento en que le informaron que su bebé nacería con Síndrome de Down.

"Nunca lo vi como algo negativo, siempre hemos visto a nuestro hijo como un motivo de alegría, siento de verdad que obviamente es un gran desafío que tenemos por delante, probablemente el más importante y que estoy segura de que va a ser un aprendizaje diario. Nuestra guagüita ha sido un motivo de alegría, pero la angustia es innegable", expresó.

Los motivos de angustia de Godoy tenían que ver con las enfermedades que tienen mayores probabilidades de desarrollar las personas con Síndrome de Down, como problemas al corazón, riñón e hígado. Las ecografías posteriores al primer diagnóstico, revelaron que el crecimiento de Domingo se desarrolló sin inconvenientes.

La reacción de las hijas de María Luisa

Semanas después de conocer la condición de su hijo, María Luisa y su esposo decidieron contarle a sus hijas mayores que su hermano menor tiene Síndrome de Down.

"Yo pensé que no iba a ser tema, porque tienen un primo con síndrome de Down. Les dijimos que su hermanito tiene Síndrome de Down y se pusieron a llorar", recordó la conductora. Y es que la preocupación de las niñas tenía que ver con las perspectivas de vida del pequeño. "Va a pasar hospitalizado", le planteó una de sus retoñas.

No obstante, tras aclarar que, por ahora, el panorama de salud del futuro bebé es alentador, las inquietudes se calmaron. Aun así, una de las hijas le hizo una directa pregunta. "Si tú pudieras elegir, ¿le sacarías el Síndrome de Down?".

Al respecto, la animadora le contestó que, "nosotros con el papá lo amamos como es. No, en ningún caso, porque no les cambiaría nada a ninguno de ustedes, a todos los amamos como son y no les cambiaríamos nada".

"Ahí lo asumieron, lo digirieron y hoy día lo único que quieren es estar con él, cuidarlo, jugar con él y todas lo asumieron muy bien", cerró Godoy.

