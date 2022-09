"Este resultado es perfecto y más de lo que siempre soñé": Cristián de la Fuente valora contundente triunfo del Rechazo

04 sept. 2022 - 23:55 hrs.

Este domingo 4 de septiembre se llevó a cabo el Plebiscito de Salida, en el cual más de 13 millones de ciudadanos votaron por las opciones "Apruebo" y "Rechazo" a la propuesta de Nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

Con el 99,97% de las mesas escrutadas, el Servel ha informado que la la opción de rechazar el texto constitucional fue la que se impuso con un 61,86% de las preferencias.

"Este resultado es perfecto"

El contundente resultado dejó bastante satisfecho a uno de sus más férreos adherentes durante la campaña, el actor nacional Cristián de la Fuente, quien señaló en su cuenta de Twitter que esto fue un resultado "perfecto".

"Este resultado es perfecto y más de lo que siempre soñé. Nunca dejemos de soñar y ahora a trabajar por un Chile mejor en paz y unidad", escribió el esposo de Angélica Castro.

Nunca dejemos de Soñar y ahora a trabajar por un Chile Mejor en PAZ y Unidad#chilemarecemas — CristiandelaFuente (@iamdelafuente) September 4, 2022

Las polémicas de Cristian de la Fuente

Cabe destacar que durante la campaña del Plebiscito, el actor estuvo envuelto en varias polémicas, siendo una de las más comentadas las referentes a los "privilegios" en el programa "Sin Filtros".

"La gente me dice: 'Tú desde tu lugar de privilegio'. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando", sostuvo sobre su historia personal en dicha oportunidad.

"Y la gente me habla: 'Tú desde tus privilegios'. ¿Qué privilegios? Eso se llama trabajo. El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y para conseguir las cosas por sí mismos", remató.

