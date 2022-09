Alabado por sus fans: El impactante look de Timothée Chalamet que llevó a la alfombra roja del Festival de Venecia

03 sept. 2022 - 12:30 hrs.

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet impresionó a la crítica y a sus fans con un atrevido look en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde tuvo lugar el estreno de su más reciente película, "Bones and all".

Chalamet, de 26 años, asistió a la alfombra roja del certamen junto a Taylor Russell, su coprotagonista en el filme del director italiano Luca Guadagnino, con quien ya había trabajado en "Call me by your name", en 2017.

"Bones and all", que compite por el León de Oro en esta 79ª edición del Festival de Venecia, trata sobre una pareja de caníbales que buscan su lugar en el mundo.

¿Qué vistió Chalamet?

El actor vistió un brillante enterito rojo entallado tipo halter, que dejaba su espalda descubierta. El traje fue creado por el diseñador y amigo del intérprete, Haider Ackermann.

Dios creo al hombre por error y mando a Timothée Chalamet cómo disculpa.#TimotheeChalamet pic.twitter.com/Pu55ejoRkR — LouAtraides (@GameroElyn) September 2, 2022

Timothée Chalamet agregó a su look unos botines y unas gafas de sol negras. En el Festival, el actor habló sobre el rol del cine para descubrir la realidad.

"Creo que el colapso de la sociedad está en el aire, o huele a eso. Y sin querer ser pretencioso, creo que el cine es importante por eso: para arrojar luz sobre lo que está pasando", dijo el neoyorquino.

Este hombre me tiene literalmente en el suelo. 🛐 Se le reza a Timothée Chalamet. 💗💗 pic.twitter.com/G5gKganVw5 — •𝑴𝒂𝒓𝒊𝒆𝒍• (@MarielChalamet) September 2, 2022

"Ser joven ahora, y siempre, aunque solo pueda hablar por mi generación, implica ser juzgado intensamente. No puedo ni siquiera imaginar lo que supone crecer en medio del torbellino de las redes sociales. Para mí ha sido un alivio interpretar a personajes que afrontan un dilema sin tener que acudir a Reddit, Twitter, Instagram o TikTok", cerró.