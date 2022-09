Mamá mormona de OnlyFans gana 500 mil dólares al año: Su iglesia la obligó a elegir entre Dios o su carrera

03 sept. 2022 - 08:44 hrs.

Una mamá de religión mormona en California, Estados Unidos, asegura ganar 500 mil dólares al año (casi 440 millones de pesos chilenos) con su cuenta de OnlyFans. Sin embargo, recientemente recibió un ultimátum: dejar de publicar fotos desnuda o abandonar su iglesia.

OnlyFans o la iglesia

De acuerdo al New York Post, la historia de Holly Jane (39), madre de tres hijos, se hizo conocida a principios de agosto cuando contó que estaba nerviosa de que miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días descubrieran su "carrera clandestina".

Pues tal como si se tratara de un presagio, uno de sus compañeros mormones descubrió la noticia y la "delató".

"Le contaron al obispo sobre mi carrera en OnlyFans", dijo Holly el pasado jueves al contar que inmediatamente fue citada a una reunión en la iglesia.

"No tuve mucho tiempo para prepararme para la reunión y me tomó por sorpresa... No dije mucho, pero confirmé que soy una modelo de desnudos. Me dijeron que tenía que elegir entre mi membresía con la iglesia u OnlyFans, ya que lo que estoy haciendo no se alinea con sus valores", admitió la mujer.

"Continuaré con mi vida"

A pesar de esto, Holly insiste en que no está haciendo nada malo, por lo que no elegirá entre su carrera en redes sociales y su fe.

"Todavía estoy yendo a la iglesia, fui el domingo pasado con mis hijos, pero me están apartando. Nadie se acercó a mí después del servicio, lo cual es muy inusual", contó.

A pesar de ser juzgada por los demás miembros de la iglesia, Holly dice no estar preocupada. "Continuaré con mi vida y continuaré asistiendo semanalmente. Quiero decir, me comporto normalmente en la iglesia", dice.

OnlyFans por necesidad

Cuando dio a conocer su historia, Holly explicó que abrió su cuenta de OnlyFans tras haber quedado viuda en 2017. Ese año su esposo Stephen murió en un trágico accidente. La mujer trabaja en reclutamiento, pero le costaba llegar a fin de mes para mantener sola a sus tres hijos.

A raíz de esto, decidió unirse a la plataforma de contenido para adultos, quedando sorprendida cuando comenzó a conseguir miles de fanáticos con sus atrevidas fotos.

"Mi vida online es totalmente diferente a mi vida diaria", sostuvo Holly al explicar que sigue siendo una madre normal y una devota mormona.