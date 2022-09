"No puedo andar con alguien que no tenga ni uno": Las polémicas confesiones de Pamela Díaz en su nuevo podcast

03 sept. 2022 - 10:00 hrs.

El pasado miércoles, Pamela Díaz estrenó su nuevo podcast, "Hoy es hoy", cuyo primer capítulo ya ha sido escuchado por más de 20 mil personas en Spotify.

"Amo lo que hago, creo que es un contenido mucho más espontáneo que en la tele y me siento muy cómoda", dijo "La Fiera" sobre esta nueva aventura.

Según detalla Las Últimas Noticias (LUN), el primer episodio tuvo como invitadas a Chiqui Aguayo, Paula Bolatti y Pamela Leiva, a quienes la "modelo de baja costura" les contó polémicas confesiones que van desde el amor a la muerte.

Las polémicas confesiones de Pamela Díaz

"No podría acostarme al tiro con alguien. Tengo que hablar primero, saber si tiene tierras", aseguró, totalmente fiel a su estilo.

"No es que sea 'cartucha', no puedo. Tengo que conocerlo, ¿y si me hace algo? Es difícil que conozca a alguien y me vaya al tiro con él", sostuvo.

"Nunca iría a una cita a ciegas. Me carga. Si tiene tierras es una forma de decir, si tiene plata. No puedo andar con alguien que no tenga ni uno, porque tengo tres hijos que mantener. Sería la reina de las lesas", expresó.

"No soy de volver con los ex"

Posteriormente, Díaz siguió en la temática del amor declarando: "Yo me he enamorado tres veces... De hecho, el psiquiatra me preguntó eso hace como un año y se lo dije: ¿Debería haberme enamorado de todos?".

Y así como no se ha enamorado fácilmente, Díaz es tajante también al ponerle fin a una relación, aunque al parecer con una excepción.

"No soy de volver con los ex. Ahora último me han pasado un par de cosas. Bueno, es público... (Jean Philippe Cretton) es un buen niño, a él lo podría reciclar... En general no vuelvo nunca con un ex. Cuando digo públicamente que estoy separada, no me vuelven a ver con él", añadió.

Por último, la panelista de TV habló sobre la muerte y cómo quiere que sea su funeral.

"Si me muero ahora, me muero feliz, agradecida de la vida. De ahí la frase de 'Hoy es hoy', vivir a concho, ando feliz y disfruto porque estoy sana. Obviamente, tengo penas, rabias, injusticias, pero en general vivo el hoy", dijo.

"Quiero que me cremen y que tiren los polvos al lago Llanquihue, porque tengo recuerdos de chica ahí y una ceremonia bonita con Noche de Brujas", son sus deseos para ser despedida de este mundo.

