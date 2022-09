Yamila Reyna muestra el antes y el después tras su reducción mamaria: "Me miro al espejo y me veo más yo"

02 sept. 2022 - 10:00 hrs.

Hace algunos meses, la influencer y actriz Yamila Reyna anunció a través de Instagram que tuvo un problema con uno de sus implantes mamarios, por lo cual, se sometería a un recambio de prótesis.

Al instante de realizarse la operación, Yamila también decidió que era el momento de efectuarse una reducción mamaria, ya que así podría aliviar una serie de malestares derivados por el tamaño de sus implantes que por años llevó.

A poco más de 3 meses de la operación, la actriz mostró en su cuenta de Instagram cómo se ve tras la cirugía, con fotos del antes y el después, reconociendo que se encuentra feliz con el resultado.

"Me siento más cómoda"

"3 meses, 12 semanas, 90 días que la vida me cambió para bien. Desde el minuto uno que me hice la reducción mamaria, recuerdo que me paré al baño y sentí un alivio en la espalda que quise llorar", declaró de entrada.

Confesó que por "mucho tiempo me pospuse, siempre con una excusa. En realidad eran miedos, miedo a entrar a un quirófano, miedo al cambio que iba a significar mirarme en un espejo. Por eso este post, pierdan el miedo y priorícense, la salud es lo primero".

"Elijan un buen equipo que las haga sentir seguras y ocúpense de eso que las incomoda, que les haga daño, sea físico o emocional. A mí no solo me alivianó el cuerpo, sino también hasta camino más derecha sin vergüenza, porque me sentía incómoda", aseveró.

"Hoy me miro al espejo y me veo más yo, me siento más cómoda en todos los sentidos", agregó, dando en la misma publicación los datos del médico que la operó y como fue su postoperatorio.

La publicación se llenó de comentarios, principalmente de mujeres, que como ella, se hicieron la misma operación y vieron mejorada su calidad de vida.

