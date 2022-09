Dua Lipa es comparada con Cher y así reaccionó la legendaria cantante

Una fan de Dua Lipa causó revuelo al compararla con la legendaria cantante Cher. El tema se hizo viral cuando la propia artista norteamericana se tomó la molestia de reaccionar cuestionando el comentario.

La publicación se volvió polémica y generó un debate en las redes sociales. Los seguidores de la intérprete, de 76 años, no perdonaron la comparación, mientras que los de la cantante británica defendían su argumento.

Lipa ha logrado conquistar al mundo con su talento, convirtiéndose en un referente de la música pop del momento. Cher, con casi 50 años de diferencia, para muchos es considerada como la diosa del género y a pesar del tiempo aún sigue vigente.

"Dua Lipa, la Cher de nuestra generación", fue el tuit que escribió la fan de la cantante europea. Algo con lo que la intérprete estadounidense pareció no estar de acuerdo y no tardó en reaccionar: ¿Cuántos años hay en una generación?, comentó.

La publicación original fue eliminada. Sin embargo, diarios como el Daily Mail, lograron capturar el post que incluía un video en donde se precisaba el sorprendente parecido entre Lipa y Cher.

