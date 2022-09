"Me tiene complicada": Paola Troncoso revela que le diagnosticaron nuevas enfermedades

03 sept. 2022 - 15:00 hrs.

La destacada actriz Paola Troncoso, quien se hizo conocida en programas humorísticos de Mega como "Morandé con Compañía", se encuentra atravesando un complejo momento de salud.

Conocido es públicamente que padece de fibromialgia, enfermedad crónica que causa dolor corporal, más fuerte en comparación a otras personas.

Ahora, se sumaron nuevas enfermedades, las cuales reveló al pie de una fotografía que subió a su cuenta de Instagram, en la que aparece con sus ojos vidriosos.

"No he estado bien de salud"

"Esta es la peor foto que publico, pero es mi realidad actual y quiero compartirla porque siento que es necesario", partió indicando en la descripción del posteo.

Contó que "desde el fin de semana no he estado bien de salud, muchos saben de mi tema de fibromialgia que, gracias a Dios, la he controlado bastante bien, pero ahora se suma una cirugía y problemas de hipertensión muy elevada que me tiene complicada".

"Muchos saben que la fibromialgia la controlo, solo que con meditación y conocimiento espiritual y personal. El problema es que aún sabiendo muy bien qué cambios debo hacer para estar sana y feliz realmente, me cuesta tanto tomar decisiones a veces, pero como la vida es sabia y te ama, entonces vuele a enfermarte hasta que entiendes que debes hacerlo ya", agregó.

Pese a los malestares de los cuales ha sido víctima, agradeció a su cuerpo por "cada dolor y enfermedad porque me hace tomar conciencia de qué es lo que debo fortalecer, lo que debo dejar atrás, o qué debo comenzar a hacer para seguir creciendo en mi evolución y apertura de conciencia plena y feliz".

También dedicó palabras a sus compañeros de elenco de "Paola y Miguelito", como María José Quiroz, Julio Milostich y la productora Ina Sáez, por el apoyo que le han dado en estos momentos.

