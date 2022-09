Steffi Méndez revela que un expololo la agredió físicamente: "Nunca había vivido un escenario tan violento"

02 sept. 2022 - 20:30 hrs.

Steffi Méndez, influencer e hija del músico chileno Leo "DJ" Méndez, contó un violento episodio que vivió en una antigua relación amorosa en nuestro país.

La revelación la hizo en un programa de CHV, en el cual aseguró que esta ha sido la única vez en su vida que un hombre la ha agredido.

"Nunca había vivido un escenario tan violento"

La joven partió puntualizando en su relato que "nunca he dejado que alguien me ponga un dedo encima... mi papá lo supo ayer, estoy como tiritando".

"Para un Año Nuevo fuimos a una fiesta masiva, en Viña. Esta persona, no sé si tenía problemas con alcohol, porque cambiaba de personalidad cuando empezaba a tomar, y hubo un momento que fui al baño y me demoré mucho", rememoró.

Tras salir del baño luego de un largo rato, se topó con su novio, el cual la increpa en duros términos y la termina golpeando.

"Nunca me voy a olvidar de su mirada, era otra mirada, y me dice... 'dónde andabai'; yo no alcanzó a decir nada y él con toda su fuerza me empuja, me caigo, me golpeo la cabeza en el piso, había mucha gente mirándome... vi oscuro", explicó.

La primera reacción de Steffi fue lanzarse contra él, pero uno de los amigos de ella la tomó por la cintura y evitó que el momento pasara a mayores. "Me paré y yo quería pegarle. Un amigo me toma de la cintura y me saca del lugar. Nunca había vivido un escenario tan violento", sentenció.

Al finalizar, Méndez confesó que "hasta hoy me da vergüenza contarlo. Esto no lo cuento para dejarlo mal, pero espero realmente que no se lo haga a otra mujer, fue horrible".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

