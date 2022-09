Victoria Ruffo habla por primera vez de la supuesta rivalidad con Verónica Castro: "Ella fue a mi boda real"

03 sept. 2022 - 14:00 hrs.

Victoria Ruffo y Verónica Castro además de compartir un talento excepcional, lograron también cultivar una gran amistad. Sin embargo, luego de algún tiempo las actrices dejaron de frecuentarse, dando pie a innumerables rumores.

Los medios de comunicación hablaron de una supuesta rivalidad entre las dos estrellas de telenovelas mexicanas, mientras ambas iban en ascenso, hasta consolidarse como grandes figuras de los melodramas.

La supuesta enemistad volvió a surgir luego de que la madre de Cristian Castro le deseara éxito a todo el elenco de la telenovela “Corona de Lágrimas 2”, en especial a su "ahijada Victoria Ruffo".

El motivo de la separación entre Victoria y Verónica

Luego de estas declaraciones, la exesposa de Eugenio Derbez rompió el silencio y habló por primera vez sobre las verdaderas causas del supuesto distanciamiento de su colega, “La Chaparrita de oro”, de 69 años.

Ruffo fue clara al hablar sobre el motivo de su distanciamiento con Castro y respondió sin reservas a los periodistas que le cuestionaron sobre su relación con la protagonista de “Los ricos también lloran”.

“A mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino. Ella fue a mi boda real, fue mi madrina”, reveló la mexicana que dejó ver su admiración por “La Vero”.

Añadió que cada una siguió realizando sus actividades profesionales, por lo que no hubo tiempo para seguir compartiendo juntas. “No hay ningún motivo ni malo ni bueno, o sea, únicamente que los actores de repente estamos muy unidos una temporada”, dijo.

Victoria Ruffo forma parte del elenco “Corona de lágrimas”, una de sus últimas telenovelas. Mientras que Verónica Castro, a pesar de estar retirada, ha participado en varias películas.

