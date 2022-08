"Hay peleas, pasan cosas": Daniela Aránguiz se refiere a los rumores de separación con Jorge Valdivia

30 ag. 2022 - 09:10 hrs.

Hace algunos días, a través de las redes sociales, comenzaron a circular rumores sobre el matrimonio de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, que indicaban que al parecer había llegado a su fin, tras más de 15 años.

¿Las razones? Daniela y Jorge se habían dejado de seguir en Instagram y, además, las pocas fotos que tienen juntos en sus redes sociales habían desaparecido.

Sin embargo, este fin de semana todos los rumores fueron disipados, luego que Aránguiz subiera apasionados registros a sus historias de Instagram, en donde aparecía bailando con su marido en una discoteca capitalina.

¿Por qué se dejaron de seguir en Instagram?

La duda que quedó, tras el video antes comentado, es por qué ambos se eliminaron de Instagram. Al respecto, Daniela Aránguiz habló con LUN y explicó de forma escueta los motivos.

"Estamos bien con Jorge (...) Llevamos 17 años de matrimonio y hay peleas, pasan cosas como que nos seguimos en Instagram, no nos seguimos, archivo fotos y así, son pendejadas. ¿Cómo una pareja no se va a enojar si lleva tanto tiempo? Siempre puede haber quiebres en una relación que lleva tanto tiempo, pero esta vez no es el caso", aseguró.

Agregó que "la gente, porque nos dejamos de seguir, cree que terminamos, que nos separamos. Por ejemplo: ¿Qué pasa si es que a mí me hubiesen hackeado Instagram? Ya me pasó una vez y perdí una cuenta. A veces me llegan mensajes de que están intentando entrar a mi perfil".

La ex "Mekano" siguió criticando a quienes especulan sobre su quiebre, basados en estas "pruebas", y aseveró: "Están pendientes de lo que uno tiene en el Instagram, lo que pones, lo que sacas, todo. Es como si fuera una obligación tener a la gente conforme, pero la verdad es que me da lo mismo".

"Pueden decir lo que quieran. Yo hago las cosas por mí", finalizó Daniela Aránguiz, dejando en claro que su matrimonio no está atravesando una crisis.

