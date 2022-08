"Regalé 7 casas...": Kike Acuña recuerda la dolorosa actitud de sus amigos cuando vivió duros momentos económicos

29 ag. 2022 - 18:00 hrs.

Por estos días, el exfutbolista chileno Jorge "Kike" Acuña se encuentra alejado de las polémicas y dedicado a trabajar como asesor financiero de otros futbolistas en la compra de bienes raíces.

Sobre esta nueva ocupación habló en el programa de farándula de TV+ "Me Late Prime", donde también abordó el complejo momento financiero que atravesó luego de haber amasado una gran fortuna que no supo administrar.

Según detalló en el espacio, llegó a ganar 112 millones de pesos mensuales, que no invirtió en primera instancia y, cuando lo hizo, lo estafaron.

"Nunca hice caso a nadie y eso es lo que le digo hoy a otros futbolistas, que no pensé que esa cascada de dinero se iba a secar en algún momento, y de la noche a la mañana te encuentras con que no tienes nada y es súper difícil", señaló.

"Regalé 7 casas..."

Además, el exdeportista recordó la mala pasada que le hizo un amigo suyo, quien comenzó a sacar dinero de su cuenta sin su autorización y cuando él ni siquiera se encontraba en Chile.

Todo esto se fue sumando y, tras su retiro, su situación financiera empeoró drásticamente. En este sentido, destacó que "yo siempre intenté que la gente que estuviera al lado mío, estuviera bien. Regalé 7 casas, no eran casas tan caras, costaban 30 millones en ese tiempo".

Sin embargo, cuando sus malas decisiones le pasaron la cuenta y necesitaba que su círculo cercano le tendieran la mano, se llevó una gran decepción.

"Traté de comunicarme con estos 7 amigos, pero la respuesta que recibí fue ‘listo Kike, te llamo después’, y nunca pasó", lamentó. En consecuencia, no le quedó otra que comenzar a trabajar en distintos rubros y detalló que fue temporero para subsistir.

Por último, contó la dolorosa "traición" de quien fuera uno de sus mejores amigos, a quien incluso invitó a acompañarlo a Holanda cuando jugó en el Feyenoord. Si bien no estaba dentro del grupo de personas a las que le regaló propiedades, de todas formas "me dolió que me diera vuelta la espalda".

