José Alfredo Fuentes habla sobre los hijos que tuvo fuera de su matrimonio: "Si hay que pedir disculpas, las pido"

El recordado cantante y rostro de TV, José Alfredo Fuentes, se sinceró en una reciente entrevista sobre su vida sentimental, desde su separación de su exesposa, Isabel Trías, hasta cuando conoció a los dos hijos que tuvo fuera de su matrimonio.

El animador, más conocido como el "Pollo" Fuentes, recordó en el programa "De tú a tú" el momento en el que abandonó su hogar junto a Trías, luego de tres hijos en común y más de 31 años juntos.

"Decidí que necesitaba estar solo, porque estaba pasando momentos angustiantes, no me sentía bien. Hablé con Isabel y los niños y me tomé un tiempo. Me fui de casa con lo puesto", contó.

En este sentido, explicó que "no estaba teniendo una conducta apropiada con mi mujer y mis hijos, me sentía mal conmigo mismo. Les dije que era necesario hacerlo porque era importante".

Hijos fuera del matrimonio

Sin embargo, la separación no fue el único desafío familiar que Fuentes debió enfrentar. También detalló que en 1985, recibió una visita inesperada en el estudio de televisión donde Fuentes grababa el programa "Éxito". Se trataba de Sara, una joven de 18 años que le contó que era su hija.

"Fue una sorpresa, me vine a enterar 18 años después. Nos hicimos re amigos, fuimos a tomar once ese día, la seguí viendo", afirmó el artista.

Luego, en 2007, vivió un hecho similar, cuando otro joven lo visitó en su oficina. "Abro la puerta y entra un cabro igual a un primo mío. Le dije 'no me digai nada, voh soi hijo mío'", relató.

Al respecto, confesó que si bien para su familia la noticia no fue grata, terminaron aceptándolo. "La gracia de tener experiencia y cumplir años es que no tienes reparos en enfrentar las cosas tal como son (...) Si hay que pedir disculpas a alguien, las pido, y no solo por eso, también por otras cosas que me han pasado en la vida", sentenció Fuentes.

