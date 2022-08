"No saben lo que me pasó": Coté López cuenta particular chascarro que sufrió con su vestuario durante un evento

29 ag. 2022 - 10:00 hrs.

La influencer y empresaria María José "Coté" López contó a sus seguidores de Instagram el particular percance que sufrió en un evento de vinos al que fue invitada durante el fin de semana.

Resulta que la escritora realizó un viaje relámpago hasta Curicó para asistir a la celebración, sin embargo, al momento de empacar el vestuario, López cometió un insólito error con el calzado que escogió.

"No saben ná lo que me pasó..."

A través de una publicación en su feed, la rubia compartió una fotografía de ese día y relató cómo fue el chascarro que vivió. "Mi genteeeeee no saben NA' lo que me pasó", partió escribiendo en el post.

"Vine a Curicó y me invitaron a algo de vinos (a todo esto no me gusta el vino). Bueno, la cosa es que armé una mochila rápida y metí botas", indicó.

Al llegar al lugar donde se estaba hospedando para cambiarse de ropa, Coté descubrió que "había traído dos botas diferentes, chemimareee. Una larga y una más corta".

Según señaló, las botas no solo eran de diferente diseño, sino que además "el taco es uno más alto que el otro", por lo que también tuvo problemas para caminar.

"Salí así no más po'. Dios santo jajajajaja, ando cojeando, que no es lo mismo que cogiendo, yaaaaa, eso no, eso nooooo", sentenció.

En la sección de comentarios, varios usuarios reaccionaron a la divertida historia. "Al menos llevaste una derecha y una izquierda", "igual impones una tendencia", "con toda la actitud, no más"; fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

