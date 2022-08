A lo "Ángeles de Charlie": Actriz Mónica Godoy impacta con cambio de look

28 ag. 2022 - 19:30 hrs.

Tras la separación de su pareja de hace más de 20 años, Nicolás Saavedra, la actriz chilena, Mónica Godoy, decidió realizarse un cambio de look con el que impresionó a sus más de 660 mil seguidores en Instagram.

Mediante su cuenta en esta red social, la actriz recordada por su participación en teleseries como "Sucupira" y "Aquelarre", compartió una publicación donde dejó ver una gran transformación en su cabello, similar al de una de las actrices de "Los ángeles de Charlie".

"Jugando a ser Farrah Fawcett"

En la fotografía se observa un cambio de color en su cabello, desde su melena castaña-rubia a un rubio más platinado.

En la descripción que acompaña a la publicación, la intérprete dijo "Buen Domingo chiquill@s! Mi @rcastroheimpell no solo cuida y mantiene mi pelo como nadie, sino que además me manda a mi casa jugando a ser Farrah Fawcett ! Aquí la prueba. Me siento un ángel de Charlie en volá...".

En tanto, su estilista Rodrigo Castro también compartió el cambio de look en su propia cuenta de Instagram, aunque sin agregar ningún comentario a excepción de un emoji de sol.

Los comentarios en la cuenta de Godoy no tardaron en llegar, alabando su retoque. Algunas de las frases fueron "WOW, espectacular", "Wow. Quédate así siempre. Te ves radiante" y "Te queda hermoso".

Revisa el cambio de look

