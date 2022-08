"Estamos muy tristes en casa": Marité Matus pide ayuda a sus seguidores de redes sociales

28 ag. 2022 - 18:30 hrs.

Durante la mañana de este domingo, la influencer María Teresa Matus, compartió antes sus más de 700 mil seguidores de Instagram un mensaje de ayuda para su familia, quienes están pasando un triste momento.

De acuerdo con lo expuesto por la exesposa de Arturo Vidal, la mascota de la familia, un perro de raza pomeriana llamado "Pascual", está extraviado.

Sin embargo, Marité cree que se lo llevaron, por lo que ha pedido ayuda para difundir su fotografía.

"Estamos muy tristes en casa"

"Necesito la ayuda de todos! Estamos muy tristes en casa, se nos ha perdido nuestro perrito Pascual. Es un pomeriana de 1 año, se perdió en el condominio las brisas de Chicureo", partió escribiendo en sus historias de Instagram.

La influencer aseguró que el can nunca se había alejado así de su hogar, por lo que podrían habérselo robado.

"Él nunca se había ido lejos de la casa, es por eso que pensamos que alguien se lo llevó. Si es así, por favor, devuélvanlo, los niños están intensamente tristes", sostuvo.

"¡Pascual es de la familia! ¡No puedo ver sufrir así a mis hijos! Por favor, hagan que Pascual vuelva a casa...", cerró Marité para más tarde compartir la foto de "Pascual" junto al aviso de que se entregará una recompensa por él.

Tras este anuncio, muchos seguidores y cercanos ayudaron a difundir la noticia, generando una gran cadena de personas que actualmente lo está buscando.

No obstante, por ahora "Pascual" aún no ha sido encontrado. Pese a lo anterior, Marité ya agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han dado y aseguró que no se detendrá en la búsqueda de su mascota.

"Muchas gracias a todos por el apoyo, por difundir. Estamos tristes, pero no paparemos hasta encontrarlo! Ya hemos hecho la denuncia, nuestro perrito tiene chip y no dejaremos que nadie quiera hacer 'negocios' con él. ¡Pascual es de nuestra familia! Gracias a todos", escribió la influencer.

