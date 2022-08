Así luce el niño de "Two and a Half Men" a sus 28 años: Angus T. Jones nunca más trabajó en televisión

27 ag. 2022 - 16:00 hrs.

A principios de los 2000, el actor Angus T. Jones saltó a la fama por su papel protagónico como el niño de la famosa serie "Two and a Half Men".

Jake Harper se ganó la simpatía de fanáticos en Estados Unidos y en todo el mundo, pero tan abrumadora fue para él la fama que decidió alejarse de todo.

Angus T. Jones tiene ahora 28 años. Atrás quedó el niño que se hizo adolescente delante las cámaras. Al crecer no solo cambió radicalmente, sino que también se apartó de las pantallas.

La vida de Angus T. Jones en la actualidad

A principios del nuevo milenio, Jones podía presumir de ser el niño y luego el adolescente mejor pagado de la industria del entretenimiento en Norteamérica.

Por su partición en los 26 capítulos que constituyen las dos primeras temporadas de la famosa serie, ganaría 7.8 millones de dólares; mientras que en la tercera y cuarta temporada llegó a ganar 350.000 dólares por capítulo.

Las multimillonarias cifras que ingresaron en las cuentas bancarias de Jones pronto lo convirtieron en el actor adolescente mejor pagado, de acuerdo con datos reseñados por el portal The Things.

Aunque el dinero y la fama abundaban, el actor no estaba conforme con su papel. A medida que maduraba consideraba que los guiones iban en contra de sus valores y fue así como tras finalizar la décima temporada de "Two and a Half Men", dijo adiós a la serie y a su carrera en la televisión.

Alejado de las pantallas, Angus T. Jones quiso recuperar momentos, con familiares y amigos, que no pudo tener durante su infancia y parte de su adolescencia, por estar siempre en los sets de grabación.

El joven estudió en una universidad de California y optó por una vida más simple. Parte de la fortuna que ganó durante su paso por la televisión la destinó a obras de caridad.

Hace varios años hizo una dura crítica a la serie tras asegurar que era un contenido basura.

"Si ves Two and a Half Men, por favor deja de ver Two and a Half Men. Estoy en Two and a Half Men y no quiero estar. Por favor, deja de mirarlo y de llenarte la cabeza de basura", dijo en aquel entonces. Luego se retractó y pidió disculpas a sus compañeros de elenco.

Hoy 8 de octubre cumple 28 años Angus T. Jones: actor estadounidense, más conocido por su papel en la serie de televisión Two and a Half Men. pic.twitter.com/CsEqrWa5ly — Radio Cuervo Latin (@RCLatin1) October 8, 2021

Ahora, ya siendo un joven adulto, vive tranquilo sin el estrés de las grabaciones y sin ser perseguido por los fanáticos.

Two And A Half Men's reclusive star Angus T. Jones spotted in Los Angeles: Angus T. Jones was spotted outside his Los Angeles home on Tuesday as firefighters battled a blaze nearby. https://t.co/eotsGqgr8l pic.twitter.com/Lz6PV84EYI — RushReads (@RushReads) October 28, 2020

