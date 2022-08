Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, revela que fue diagnosticado de cáncer de pulmón: "Me siento optimista"

25 ag. 2022 - 18:00 hrs.

La expareja de Miguel Bosé, el escultor Nacho Palau, anunció en horas de este jueves 25 de agosto que, tras una serie de exámenes médicos, fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

A través de su cuenta de Instagram, el español de 50 años comunicó a sus seguidores la noticia, recibiendo una serie de mensajes de apoyo.

"Estoy pasando un cáncer pulmonar"

Sobre una foto en la que aparece sentado en un taburete de madera, Nacho partió escribiendo: "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

"Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", prosiguió.

Aseguró además que no sabe "cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación".

"Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa, y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", finalizó escribiendo en el comunicado, en el cual adjuntó su firma a mano alzada.

Revisa la publicación

El mismo cáncer que tuvo su madre

Hace un mes, la madre de Nacho Palau, Lola Medina, reveló en la televisión española que había padecido de un cáncer al pulmón, el cual afortunadamente pudo superar.

"Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", afirmó al programa "Diez Minutos".

En aquella entrevista, Medina afirmó que seguía padeciendo algunas dolencias asociadas al cáncer de pulmón, como la dificultad para hablar y otros trastornos de ánimo.

Todo sobre Famosos