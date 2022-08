Sylvester Stallone y Jennifer Flavin se divorcian tras 25 años juntos: Estas son las acusaciones contra el actor

25 ag. 2022 - 17:00 hrs.

Tras semanas de fuertes rumores de ruptura, la empresaria y exmodelo Jennifer Flavin presentó una solicitud "para la disolución del matrimonio" con el actor Sylvester Stallone.

Flavin, de 54 años, y Stallone, que en julio cumplió 76, llevaban más de dos décadas casados y son padres de tres hijas: Sophia, Sistine y Scarlet.

En mayo de este año, el matrimonio celebró su aniversario número 25 e intercambiaron cariñosos mensajes en redes sociales. Sin embargo, durante esta semana, Jennifer confirmó a People la separación.

"Me entristece anunciar que, después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas", escribió en el comunicado que hizo llegar a la revista.

Las acusaciones de Flavin a Stallone

Tras dar a conocer la noticia, comenzaron a circular los antecedentes de la ruptura. El sitio TMZ es uno de los que tuvo acceso al documento del divorcio, en los que Flavin acusó a la estrella de "Rocky" de haber ocultado bienes conyugales para perjudicarla financieramente.

"Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal", señala el texto.

Ante esto, Flavin exige ser compensada, recuperar su apellido de soltera y que un juez impida que Stallone siga moviendo fondos de una cuenta que tienen en común.

El protagonista de "Rambo" tenía un tatuaje en el hombro con el rostro de su ahora exesposa, pero hace pocos días decidió taparlo con el diseño de su querido perro Butkus.

Cuando se le preguntó sobre esta controvertida decisión, un representante del actor aseguró al Daily Mail que quería retocar el tatuaje de su mujer, pero "los resultados fueron insatisfactorios, y, desafortunadamente, irreparables".

