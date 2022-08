"Al fin tengo mis visos": Helhue Sukni muestra su anhelado cambio de look

25 ag. 2022 - 13:00 hrs.

La mediática abogada Helhue Sukni es una activa usuaria de Instagram, donde constantemente comparte con sus seguidores videos en los que detalla parte de su rutina, sus particulares reflexiones y anécdotas.

Esta vez, Sukni grabó una serie de stories en las que contó sobre su más reciente transformación capilar, y aseguró que quedó feliz con el resultado.

Durante el miércoles, la jurista dejó ver el procedimiento que se realizó en un salón de belleza del sector oriente de la capital, hasta donde llegó a hacerse el cambio que tenía pensado desde hace tiempo.

"Los visos que tanto quería"

"Hola amigos, se acuerdan que yo había venido a una peluquería que quedaba cerca del Apumanque", partió contando la apodada "abogada de los narcos".

En este contexto, lamentó no haber ido antes al local, ya que pasó por diferentes estilistas que no cumplieron con las expectativas que tenía para renovar su melena.

En las imágenes, Sukni dejó ver que iluminó su cabellera castaña con mechas en tonos más claros. "Fui tan tonta, no haber vuelto a venir, porque me quedaba más lejos de la casa. Miren, al fin puedo tener los visos café que tanto pedí", explicó.

Asimismo, detalló que "los pedí en Reñaca, y no es mentira, porque los pedí y no me resultaron. Me lo hice dos veces en Santiago y tampoco me resultaron, al fin tengo mis visos café".

