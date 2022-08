"Día de Bad Bunny": Esta es la razón por la que se proclamó la curiosa efeméride

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es uno de los exponentes del género urbano más exitosos. Además de traspasar fronteras con su música, también ha impuesto tendencia con su estilo que busca derribar estereotipos.

Su influencia ha sido tal, que la alcaldesa de Boston, Estados Unidos, Michelle Wu, declaró el 18 de agosto como el "Día Oficial de Bad Bunny", generando sorpresa entre sus fanáticos.

Todo sobre Bad Bunny

Según detalló la edil de la ciudad estadounidense, la efeméride fue establecida a modo de homenaje al "Conejo Malo" por su contribución a la comunidad latina.

Wu, quien reconoció que es una admiradora del artista puertorriqueño, señaló que merecía la distinción de tener un día en su honor por su notable compromiso con la inclusión a través de su arte.

Thank you @mayorwu for welcoming @sanbenito to Fenway Park & declaring today Bad Bunny Day in the City of Boston! pic.twitter.com/NkuQUWMIty