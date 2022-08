"Me pasé po'": María José Quintanilla deslumbra mostrando el look con que comenzó su día

24 ag. 2022 - 12:00 hrs.

La cantante y conductora de "La hora de jugar", María José Quintanilla, es una de las figuras televisivas chilenas más populares en Instagram, donde suma más de 1.4 millones de seguidores.

Mediante la mencionada plataforma, la artista de 31 años suele interactuar con sus fanáticos y comparte varios registros de su rutina diaria, dejando ver divertidos y particulares momentos de su vida fuera de las pantallas.

Durante el martes 23 agosto, la intérprete de "Fue difícil" utilizó sus stories para subir un video luciendo el elaborado look con el que comenzó su jornada.

Y es que a diferencia de otras oportunidades en las que se ha mostrado completamente al natural, esta vez "Coté" enseñó su cabello peinado con ondas marcadas y un maquillaje que no pasa desapercibido.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que ella misma se sorprendió del resultado y tuvo una particular reacción. "No sé ustedes, pero creo que hoy... me pasé po'", escribió sobre las imágenes.

"Hoy día sí que colapsé"

En tanto, hace unos días, María José Quintanilla evidenció a través de la red social una compleja situación que ha estado enfrentando, y es que le ha resultado imposible conciliar el sueño, por lo que incluso optó por pedir ayuda a sus seguidores.

"Quería pedirles datos porque hoy día sí que colapsé", partió contando la comunicadora mediante sus stories, en busca de recomendaciones para combatir el insomnio.

Y en la misma línea, la artista detalló que "llevo muchos días sin dormir bien y durmiendo muy poquito. Dense un dato para dormir".

Posteriormente, reveló que nuevamente no tuvo éxito al momento de irse a la cama. "No resultó, pero bueno...", lamentó en el post.

