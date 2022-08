"Todo lo has pagado con la plata de tu padre": El tenso reencuentro entre Gaspar y Pedro en Hijos del Desierto

23 ag. 2022 - 23:33 hrs.

Un tenso reencuentro, ya en su adultez, fue el que tuvieron Gaspar Sanfuentes (Jorge Arecheta) y Pedro Ramírez (Gastón Salgado) en la teleserie "Hijos del Desierto".

Y es que ambos hermanos, que desconocen que lo son, ya que fueron separados cuando eran muy niños, pertenecen a bandos muy diferentes de la sociedad. Mientras que el personaje de Arecheta representa al orden y la seguridad siendo policía, el de Salgado es todo lo contrario, liderando una banda delictual.

Todo sobre Hijos del Desierto

Tenso reencuentro

Luego que Pedro quedara al mando de la banda delictual de Valparaíso, Gaspar lo citó a uno de los miradores de la comuna a conversar y darle una nueva oportunidad para reivindicarse y dejar la delincuencia.

Si bien el policía sabe que Pedro es un ladrón, no tiene las pruebas para inculparlo. Por lo mismo, le ofreció un trato, el cual no fue aceptado por el delincuente.

De hecho, este le enrostró algunas frases que no le cayeron nada bien al detective. "Me crié en la calle señor Sanfuentes. Todo lo que tengo, lo que me echo a la boca, me lo he ganado con el sudor de mi espalda", le indicó de entrada.

Luego le sentenció, "en cambio usted... ese traje, esos zapatos, ese auto, incluso el té que se tomo esta mañana, nada es tuyo, todo lo has pagado con la plata de tu padre, pinche concha de tu...", lo que provocó que Gaspar desenfundara su arma y le apuntara directamente.

El personaje de Arecheta no quiso dispararle, aunque le advirtió antes de irse que más temprano que tarde, estará dentro de la cárcel. "Dese por notificado", fue la frase con la que le anticipó que estará tras sus pasos.

Puedes ver ya el segundo capítulo de "Hijos del Desierto" en la aplicación Mega Go, donde además puedes revisar los mejores programas de nuestro canal.

Todo sobre Teleseries Mega