"Me hizo llorar": Las reacciones que tuvo la escena de la matanza de la Escuela de Santa María en Hijos del Desierto

Un inicio emocionante fue el que tuvo "Hijos del Desierto", la nueva teleserie de Mega, que se ambienta en el Valparaíso de 1937.

Y es que la ficción tuvo un flashback en sus primeras escenas, retrocediendo el tiempo 30 años, justo en el 1907 en Iquique, con la ocurrencia de un lamentable hecho histórico: la Matanza en la escuela de Santa María.

En esa ocasión, las fuerzas militares del país abrieron fuego a cientos de personas que se encontraban parapetadas en el establecimiento, exigiendo al Estado derechos laborales.

La teleserie partió mostrando como la familia de Pedro (Gastón Salgado) y Gaspar (Jorge Arecheta), quienes se encontraban en el norte de Chile, se quiebra irremediablemente luego que los padres de los niños fueran asesinados en la escuela.

Este sangriento momento fue recreado por la teleserie, logrando conmocionar a miles de televidentes quienes se conmovieron por la crudeza de las escenas.

Y es que se pudo ver como decenas de trabajadores intentaban escapar de las balas -sin éxito- por los pasillos del colegio, mientras los militares abrían fuego contra ellos.

"Entre la ficción y la realidad", "me hizo llorar mares", "qué tremendo el inicio de la teleserie", "es súper fuerte lo que muestra", "el inicio de la novela me dejó mal", son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en Twitter.

Que fuerte!! ver la recreación de la matanza de la santa maría.. me hizo llorar mares 😪 #HijosDelDesierto #AmarProfundo #AprueboDeSalida

El inicio de la novela me dejó mal, la Matanza de Santa María siempre me destroza... Y lo peor es que me imaginé que pasaría si Pampa Ilusión hubiera terminado así. 😭#HijosDelDesierto