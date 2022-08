Cansu Dere revela lo bueno y lo malo de haber sido Asya en Traicionada y explica su mayor defecto

22 ag. 2022 - 21:30 hrs.

La exitosa teleserie turca que emite Mega, "Traicionada", ha logrado conquistar a miles de televidentes que no se pierden ni un capítulo de la producción, que tiene a la actriz Cansu Dere en su rol protagónico como la doctora Asya.

Un papel que ella misma reconoció, ha sido uno de los que más le ha gustado a lo largo de toda su carrera, y que le cambió la vida, volviéndola aún más famosa, sobre todo en el público hispanohablante.

Cansu Dere en "Traicionada"

En diciembre de 2021, Cansu dio una entrevista al medio español Antena 3, en el cual hizo un repaso sobre los diversos roles que le ha tocado dar vida en las ficciones turcas.

"Es la que más me marca"

Recordemos que la actriz fue Zeynep en "Madre", Sila en la teleserie del mismo nombre y Eysan en "Ezel", por mencionar algunas telenovelas que se han emitido en Chile.

"Me gustan todos los personajes que he tenido la suerte de interpretar, pero hay uno que es muy importante para mí: Eysan de ‘Ezel’, porque, gracias a ese papel, la gente empezó a conocerme", reconoció Dere.

Cansu Dere en "Ezel"

No obstante, la intérprete tuvo especiales palabras para Asya, reconociendo que es su "favorita". "Realmente todas me han marcado de una manera o de otra. Pero como ya llevo dos años trabajando con Asya, ella es la que más me marca", aseguró.

"Lo que más me gusta de Asya es que es una mujer inteligente, capaz de pensar con mucha rapidez. Pero su único defecto es que quiere controlarlo todo", agregó.

Cansu Dere en "Traicionada"

