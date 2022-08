La reacción de Carlos Caro, el doble de Zalo Reyes, tras la muerte del cantante: "Es como si se muriera tu papá"

22 ag. 2022 - 13:30 hrs.

Durante el domingo 21 de agosto se confirmó el fallecimiento del ícono de la música chilena, Zalo Reyes, quien se mantuvo varios días internado luego de sufrir una fuerte descompensación diabética.

A través de la cuenta de Instagram oficial del cantante, su hijo, vocero de la familia, despidió al músico dedicándole sentidas palabras. "Buenas tardes a todos, a nombre de mi padre, les comento que hace un momento acaba de dejar de existir", manifestó.

La noticia generó una serie de reacciones de diversos artistas nacionales que lamentaron la partida de Zalo Reyes. Uno de los que se sintió con mucho pesar su muerte fue Carlos Caro, conocido gracias a su tributo al "Gorrión de Conchalí"

"Es como si se muriera tu papá"

Por más de 42 años, Caro se dedicó a imitar a la voz de "Un ramito de violetas", interpretando sus mayores hits en eventos y programas de televisión.

En este sentido, el doble del artista conversó con ADN horas después del deceso de su ídolo: "me la he llorado toda. Estoy bien acongojado", declaró.

Según contó, fue la ahijada de Reyes quien lo llamó para comunicarle la noticia y al enterarse colapsó. "Yo estaba mal, no pude responder, mi señora le respondió. Esto es como si se muriera tu papá", aseguró.

Consultado sobre si seguirá imitándolo, señaló que "voy a seguir. Ahora me toca a mí seguir su legado, con todos los temas más pegajosos que a la gente le gustaban. Voy a seguir dándole vida a este personaje que es muy popular.

De hecho, reveló que este lunes realizará un especial en su programa online "El rincón de Carlos Caro", en honor al intérprete. "Voy a cantar puras canciones de Zalo. A mí el Zalo me pasó las pistas originales, yo canto en su mismo tono. Lo hago en forma natural, no pensé nunca que iba a vivir de esto", indicó.

Respecto al último contacto que estableció con el artista, detalló que si bien fue hace 15 años, siempre mantuvieron una relación de cordialidad y si se topaban se saludaban.

"Gracias a él yo me di a conocer. Siempre fue muy buena persona. Las polémicas fueron sólo publicidad que a los dos nos servían, el Zalo me llamaba antes y me avisaba", afirmó.

Todo sobre Famosos chilenos