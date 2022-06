"Soy una mujer que se admira a sí misma": La sólida respuesta de Perla Ilich a quienes critican su cuerpo

23 jun. 2022 - 19:00 hrs.

La figura de televisión Perla Ilich arremetió con todo contra parte de sus seguidores de Instagram, que le han dejado odiosos mensajes en sus redes sociales por su estado físico.

Frente a esos comentarios, la gitana decidió alzar la voz y declarar lo feliz que se encuentra con su figura, y que no tiene ningún problema con su imagen.

"Soy una mujer que se admira a sí misma"

A través de una publicación de Instagram, subió un largo texto que dice de entrada: "A esos ignorantes que se toman el tiempo de mandarme mensajes para decirme que estoy guatona, gordita, pasada de peso y que me comí los postres, bueno, les digo que estoy maravillosamente feliz con el cuerpo que tengo".

"No me hacen daño, ya pasé por ese proceso hace muchos años; cuando era más joven y tuve mi primera hija, subí de peso y sus comentarios me hicieron mucho daño en ese tiempo, ahora no, ahora soy una mujer que se admira a sí misma", terminó de escribir en la foto.

Asimismo, al pie del posteo le recomendó a sus críticos que "ocupen su tiempo en hacer algo productivo, ignorantes, yo soy una mujer mamá feliz con mi cuerpo, feliz con mis rollos.

"Mi cuerpo no hace un cambio en mí, al contrario, me amo cada día más; envidiosas, ocupen sus neuronas en algo que les dé productividad a su vida y que las haga mejores personas, porque yo me amo con mis rollitos, soy feliz", agregó.

En cosa de horas, su publicación logró obtener miles de likes y decenas de comentarios de parte de sus fans, quienes la apoyaron y le recomendaron no darle importancia a los odiosos mensajes.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos