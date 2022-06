Tras complejo momento de salud el humorista Memo Bunke lanza su nuevo emprendimiento: "Te lo lleo'"

21 jun. 2022 - 15:00 hrs.

Recientemente, el humorista y cantante Guillermo Alburquerque, conocido como Memo Bunke, dio a conocer que había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar. Tras esta noticia, ahora ha decidido reivindicarse y crear su propia Pyme.

En una entrevista con matinal Mucho Gusto, el comediante comentó sobre este nuevo emprendimiento y cómo surgió la idea.

"No puedo trabajar en la construcción, hay poca pega para artistas, con mi yerno dijimos 'bueno, hagamos otra cosa'", desde ahí nació "Te lo lleo'", la venta de comida rápida cocinada por él mismo y repartida por su pariente.

Te lo lleo'

Este negocio de comida rápida se especializa en churrascos y hamburguesas con reparto a domicilio, tal como se lee en su eslogan: "Directo a la ksa".

Variados tipos de sandwich se pueden encontrar en Te lo lleo', desde el tradicional Barros Luco, el chacarero y la especialidad de la casa: las preparaciones de Marvel.

"Hulk", "Capitán América", "Viuda Negra" e "Iron Man" son las innovaciones que tiene para ofrecer este negocio. Además, ya cuenta con la opción de pagar mediante tarjeta, Visa y Redcompra.

A solo tres días del lanzamiento oficial de este negocio, más de 5 mil seguidores han llegado hasta la cuenta oficial de "Te lo lleo'" para apoyarla, seguirla y darle difusión al nuevo trabajo del comediante.

Actualmente, la pyme hace delivery por 10 comunas de la región Metropolitana: San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, El Bosque, San Ramón, Cerrillos, San Joaquín, Maipú y Lo Espejo.

"Para que los productos lleguen calentitos y no demos un mal servicio, acotamos a estas comunas", explicaron en Instagram.

Revisa el menú y los precios

@telolleo

Entrevista a Memo Bunke en Mucho Gusto

Durante este lunes 20 de junio, el intérprete de "La Mosca" se presentó en el matinal Mucho Gusto junto a su esposa, Paola Torres, en donde contó detalles de las primeras señales que le dio su cuerpo sobre su delicada enfermedad.

"Aparte de ser humorista, yo empecé a trabajar en la construcción en el día y la gente empezó a encontrarme más delgado. Yo lo atribuí a que comía mal, no todos los días comía a la hora de almuerzo, porque estaba trabajando, hasta que yo empecé a encontrarme más delgado", partió contando.

"Fui a un médico general, me hice todo tipo de exámenes (...) me hice una espirometría y un electrocardiograma. Fuimos a ver al médico, vio todos los exámenes, me dice 'están buenos todos los exámenes, pero la espirometría está mala'", rememoró.

Memo, entre risas, contó que él pensaba que el profesional de la salud le iba a decir que estaba "mala", a lo que se refería, era a que el examen no se hizo de manera correcta. No obstante, el médico apuntó a que los resultados indicaban que tenía un "fibrosis pulmonar".

