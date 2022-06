Mel Gibson reaparece más canoso que nunca junto a su hija Lucía: Ya tiene 12 años y es toda una adolescente

Lucía, la hija menor de Mel Gibson, ya es toda una adolescente y recientemente fue vista disfrutando de una tarde de compras con su aclamado padre en una ciudad de California.

La chica, de 12 años, forma parte de la numerosa prole del protagonista de "Corazón valiente''. Ella es fruto de su segundo matrimonio con la pianista rusa Oksana Grigorieva.

El actor también tiene siete hijos con su exesposa Robyn Moore: Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas. Y más recientemente tuvo a Lars, de cinco, con su pareja Rosalind Ross, con quien está desde 2014.

Al actor y director, de 66 años, es poco común verlo en compañía de alguno de sus hijos. Sin embargo, esta vez fue captado disfrutando de una tarde en compañía de la pequeña, quien heredó algunos rasgos fisionómicos de su padre.

Gibson lució más canoso que nunca. Con una vestimenta informal que le daba una apariencia relajada: Pantalón negro y una camisa azul claro. Estuvo en todo momento en compañía de la pequeña. El actor visitó una tienda de comestibles local de Ralph, según detalló el portal Daily Mail.

Su hija también se veía despreocupada. Llevaba unos pantalones de chándal y una sudadera marrón sobre una polera rosa. Su cabello rubio estaba peinado al descuido, partido a la mitad.

La pequeña sostenía la bolsa de compras, mientras hacía un gesto con el que denotaba seriedad al igual que su padre.

En las imágenes, se les puede ver a ambos dirigiéndose desde el restaurante hasta el automóvil. Mel llevaba puesto una gorra y de su cuello colgaban unas gafas de sol. En una de sus manos sostenía una billetera junto a un teléfono celular.

Mel Gibson, 66, is every bit the doting dad on bonding outing with his youngest daughter Lucia, 12, in Malibu https://t.co/YMZwgQcvYE pic.twitter.com/UicBrfFng3