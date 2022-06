"No, yo no estoy para esto": Pamela Díaz revela cómo descubrió que Manuel Neira le estaba siendo infiel

21 jun. 2022 - 11:00 hrs.

Hace más de 15 años, Pamela Díaz contrajo matrimonio con el retirado futbolista Manuel Neira, pareja con la que estuvo casada por solo 24 meses. Sin embargo, no faltaron las polémicas en torno a las infidelidades que cometió su marido.

Después de tanto tiempo, finalmente la "Fiera" dio a conocer las razones que la llevaron a tomar la decisión de separarse del padre de sus dos hijos mayores, Trinidad y Mateo.

Si bien durante este polémico matrimonio existieron muchos rumores de infidelidad, la que sobrepasó a la modelo se llevó a cabo cuando ella se encontraba en Israel con su hija mayor, y la llamaron para informarle que su marido había tenido un accidente automovilístico.

Le abrió la puerta una mujer

Según comentó Pamela Díaz al "Doctor Amor", en Zona de Estrellas, "un día por la llama la Ale Valle" para consultarle qué había sabido de su esposo, ya que supuestamente había sufrido un accidente del cual la modelo no estaba al tanto.

"Qué raro, porque nos llegó una información de que habría tenido un accidente, se habría volcado su auto en un barranco", le dijo la periodista, encendiendo las alarmas en Pamela, quien lo llamó, aun cuando él "no se había comunicado con ella durante tres o cuatro días".

Si bien Manuel le comentó que se encontraba bien, el sexto sentido de Pamela le dijo que algo extraño pasaba y, con el historial que su marido tenía, decidió regresar a verlo a la suite presidencial donde se estaba quedando.

De acuerdo con su relato, llegó hasta la habitación y quien le abrió la puerta fue una mujer que ella no conocía, por lo que decidió dar marcha atrás en su matrimonio. "No, yo no estoy para esto otra vez. Se acaba la relación definitivamente", dijo.

Con la decisión ya tomada, Pamela fue firme al decirle a Neira, aun cuando estaba en pleno embarazo, que "voy a recorrer todo lo que tenga que recorrer, voy a gastar todo lo que tenga que gastar y vuelvo a Chile, pero esta relación se acabó".

