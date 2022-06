¿Retomaría su relación? La sincera respuesta de Nathalie Vera sobre una eventual reconciliación con su expareja

21 jun. 2022 - 17:00 hrs.

La actriz venezolana Nathalie Vera ocupó algunas horas de su tiempo para responder preguntas de sus fanáticos y fanáticas de Instagram.

Una técnica que ya ha utilizado en varias ocasiones la recordada Génesis de "#PobreNovio", para revelar algunos detalles desconocidos de su vida privada.

Todo sobre Nathalie Vera

¿Volvería con su expareja?

Fue gracias a esta función de la mencionada red social que hace algunas semanas pudimos saber que se cambió de departamento, tras terminar una larga relación con Abraham Linares, su ahora, expareja.

Y esta vez, Nathalie contestó a la posibilidad de reconciliarse con él. Uno de sus seguidores le preguntó: "¿Volverías a retomar la relación con tu expareja?".

Al respecto, ella contestó que "mi mamá me enseñó que 'para atrás ni para coger impulso', pero también me enseñó que 'nunca digas que de esta agua no beberé porque el camino es largo y me puede dar sed', entonces he vivido toda mi vida confundida, así que no sé".

La vida en su nuevo hogar

Asimismo, también respondió a otra interrogante sobre su nuevo departamento. "¿Sientes miedo estando sola en la noche?", fue la consulta que le hicieron llegar, recibiendo una sincera respuesta de Nathalie.

"No, porque de verdad que la casa se siente súper tranquila, no tiene como esa vibra oscura, yo pongo mis lucecitas, escucho música, como que miedo a dormir sola en la noche no, a otras cosas sí", acotó.

Revisa las historias

Todo sobre Famosos chilenos