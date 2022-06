Actriz Ana Luz Figueroa revela el dolor que sintió tras salir de las teleseries: "Fue muy frustrante no poder trabajar"

18 jun. 2022 - 09:00 hrs.

Una de las actrices que marcó la década de los 90 fue Ana Luz Figueroa. La chilena participó en icónicas producciones, como "Sucupira" y "Oro Verde", con personajes secundarios que muchos todavía recuerdan.

No obstante, a la intérprete la dejaron de llamar para los elencos estables a partir de 1998 y en adelante solo hizo "bolos" o pequeños roles en televisión, algo que en una conversación con LUN reconoció que le trajo desazón.

"Mi ego ya lo tengo súper domesticado, lo trabajé, (pero) lo pasé mal durante hartos años, porque uno sufre, uno quiere actuar, y si no tienes pega como actriz es fome (...) Yo me formé pensando que solo era actriz, entonces fue muy, muy, muy frustrante no poder trabajar, vivir, hacer lo que te hace feliz. Fue muy triste no tener el espacio", acotó.

La reinvención de Ana Luz Figueroa

Figueroa siguió ligada al mundo de la actuación gracias al teatro, sin embargo, lo anterior no alcanzaba para mantenerse a sí misma y su familia. Por lo mismo, por años administró restaurantes en Ñuñoa y se dedicó a otros oficios, hasta que en 2017 logró encontrar su pasión luego de años de autoconocimiento.

"Dije 'tengo que reinventarme, tengo que dar vuelta la página, dejar esto en el lugar que está y si sale (alguna actuación) bien, pero tengo que autosustentarme'. Ya tenía un hijo, quería valerme por mí misma y eso me llevó a encontrarme con la posibilidad de vivir del aeroyoga", contó.

Todo fue gracias a su profesora, quien la incitó a inscribirse a un curso de dicha disciplina y, de esa forma, se pudo convertir en docente de aeroyoga, impartiendo clases en su propio estudio ubicado en Pirque.

Hace algunos días, Ana Luz se reencontró con el mundo de la TV tras actuar en un capítulo de "El día menos pensado", que le valió decenas de positivos comentarios en redes sociales.

"Fue una tremenda vitrina. He visto el capítulo y me gusta, hay una cosa muy fresca, natural, bonita, cero maqueteada y sin las mañas que después agarramos los actores", cerró.

