"Cualquier autotune": Nathalie Vera arremete contra seguidor que la acusó de editar su voz para su nueva canción

17 jun. 2022 - 11:15 hrs.

Durante esta semana, Nathalie Vera, actriz de la finalizada teleserie de Mega "#PobreNovio", lanzó su primer tema musical llamado "Tarde".

La canción, interpretada por ella en solitario, habla sobre una relación que acabó y todos los intentos que hizo una de las partes para tratar de mantener a flote el romance.

En cosa de horas ha logrado cientos de reproducciones y reacciones de parte de sus fans, quienes han tenido buenos comentarios para la melodía.

No obstante, uno de sus seguidores le respondió una historia en la cual Nathalie promocionaba su canción, señalándole "cualquier autotune", refiriéndose al programa de edición de voz.

En vez de responderle con alguna frase, Vera prefirió defenderse demostrando su talento, cantando de forma perfecta su nuevo hit, demostrando que su voz no necesita retoques.

¿La canción es por su ruptura?

Hace algunos días, Nathalie reveló que ella y su ahora expareja, Abraham Linares, decidieron poner fin a su relación tras más de seis años juntos, situación que la tendría inestable emocionalmente.

A través del formato stories, Nathalie agradeció a sus fanáticos el apoyo que ha recibido durante los últimos días y detalló cómo ha enfrentado la ruptura.

"Abraham y yo estamos bien, o sea, nos llevamos bien, obvio, tenemos nuestras diferencias, por eso terminamos", señaló en uno de los videos. Sobre su actual estado de ánimo comentó que "estoy súper bien en este instante, tengo momentos de mucha alegría y momentos muy tristes, pero es normal".

Por otra parte, manifestó su molestia frente a algunos comentarios que ha recibido tras dar a conocer su situación sentimental, en la que usuarios y personas de su círculo cercano la habrían acusado de utilizar el quiebre para promocionar su nuevo proyecto, la canción de desamor "Tarde".

"Estoy impresionada con la cantidad de gente que me conoce, cercanos a mí, que piensa que estoy haciendo esto por 'show o por marketing' por mi tema nuevo", contó.

Ante esto se defendió argumentando que "creo que ninguna persona en su sano juicio terminaría y se sentiría tan mal solo por promocionar una canción". Finalmente, sentenció que "esa gente que dice que me conoce, realmente no me conoce".

Sobre su lanzamiento musical, afirmó que nace de un "corazón roto" y que ayudará a sus fans a "entender muchas más cosas".

