"Tengo que agradecer que está vivo": Valeria Mazza se refiere a la recuperación de su hijo Tiziano tras brutal golpiza

Hace poco más de una semana, Valeria Mazza daba a conocer a través de sus redes sociales la brutal golpiza que sufrió su hijo Tiziano Gravier. Días después del altercado, la modelo se refirió al proceso de recuperación del adolescente.

Cabe recordar que Tiziano fue atacado por desconocidos a la salida de un bar de Rosario, Argentina. Actualmente, se está recuperando y los agresores fueron detenidos, cumpliendo prisión preventiva por el hecho.

En entrevista con Radio Con Vos, Mazza dio a conocer el estado de su hijo mientras se recupera tras una operación a la que fue sometido producto de la agresión.

“Está mejorando”

“Tiziano está mejorando cada día. Vimos al cirujano que le dio ejercicios para que empiece a mover la boca y los músculos. Tiene unas gomitas además de las placas de titanio. Dos tornillitos en las encías de arriba y de abajo y en dos días se las empieza a sacar para comer puré o algo un poco más sólido”, detalló Valeria.

Asimismo, añadió que su hijo está “muy angustiado”, ya que aún tiene que superar el miedo que le provocó haber sido víctima de tal ataque.

“Estuvo muy angustiado primero, tiene que pasar el trauma. Tiene un psicólogo deportivo con el que trabaja su competencia de alto rendimiento y habló con él estos días para poder resolver y que no queden secuelas, que pueda transitar el trauma y estar bien”, agregó.

En tanto, dijo que Tiziano contó todo lo sucedido, cuestionándose que por qué le había sucedido aquello a él y que pretende, una vez se recupere, contar “lo que vivió y aportar para que no siga pasando”.

Lo llamaron “tincho”

Valeria asegura que este fue un hecho de discriminación, ya que al golpearlo, los agresores lo llamaron “tincho”, que en jerga Argentina, quiere decir alguien adinerado y acomodado.

“Me pregunto todo el tiempo desde qué lugar podemos hacer algo, como padres, como educadores... En algo estamos fallando por más que digamos que la sociedad, la situación económica, política... Empecemos por casa, por cómo estamos educando”, expuso.

En tanto, confesó que ha perdonado a los sujetos que golpearon a su hijo: “Tengo que agradecer que mi hijo está vivo, pero, ¿tengo que esperar a que lo maten? Es difícil la situación en la que te ponen, no quiero que haya ninguna otra madre llorando por la vida de su hijo, ¿qué vamos a hacer?”.

Respecto a los agresores, la modelo argentina fue muy clara.

"Me encantaría que le pidan disculpas a mis hijos, cuando te arrepentís reconoces el hecho, pero no implica que eso no tenga consecuencias. Pero en sus declaraciones dicen que hubo una pelea, cuando lo que hubo fue un ataque, no hubo intercambio".

