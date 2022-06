Incluyó hasta un beso de despedida: Así fue la dramática muerte de Mateo en "Verdades Ocultas"

14 jun. 2022 - 17:50 hrs.

Hasta que ocurrió. Finalmente, el pérfido villano de "Verdades Ocultas", Mateo (Cristián Carvajal), perdió la vida a manos de Olivia (Carmen Zabala), quien se encuentra esperando una hija de él.

En el capítulo del lunes 13 de junio, los televidentes quedaron expectantes, ya que solo se había escuchado el balazo que percutió Olivia, y no se sabía si le llegó a Mateo. Finalmente, en el episodio de este martes se confirmaron las sospechas de los fanáticos.

La muerte de Mateo

En su lecho de muerte, Mateo clamó por ayuda a Olivia, pero ella declinó dársela. "¿Ayuda? ¿Ayudaste a alguna persona de las que mataste? Te vas a morir ahí, como un perro", sentenció ella.

Minutos más tarde llegó Martina (Camila Hirane), quien tuvo que calmar a su prima, quien también quería matar a Gaspar (Cristián Arriagada), la pareja de Mateo, que se encontraba moribundo a unos metros de distancia, tras una golpiza que le dio el personaje de Hirane.

Martina provocó un incendio intencional en la casa, no sin antes marcar las huellas de Gaspar en la pistola para así incriminarlo.

Tras lo anterior, Gaspar recobró algo de fuerzas y aprovechó de despedirse de Mateo, quien antes de morir le dio un apasionado beso y ratificó su amor por él. "Te amo tanto", le alcanzó a decir, previo a su último respiro.

"¡Mateo, no!", gritó Gaspar, quien no podía creer que el amor de su vida había fallecido. El incendio comenzaba a propagarse cada vez más, y Gaspar, lejos de escapar, prefirió recostarse al lado de su amado. Esta escena generó una serie de comentarios en Twitter, de los fans de la teleserie, que quedaron con la duda sobre si, finalmente, los dos antagonistas fallecieron o no.

Revisa algunas reacciones

Mateo era súper malo pero igual estoy llorando con su muerte 🥺😭 #VerdadesOcultas — Vicente Rodríguez Rodríguez 🌳 (@_VicenteR) June 14, 2022

Por fin te moriste pelao mal nacido #VerdadesOcultas — Alejandro Rojas (@AleRojasGz) June 14, 2022

Y murió Mateo #VerdadesOcultas — Pablo Abarca Carrasco #AprueboDeSalida 🇨🇱🌳 (@pablolabarcac) June 14, 2022

Oye que romántico el final para los malulossss #VerdadesOcultas — ℕ𝕚𝕔𝕠𝕃𝕖 👯✨. ...🌳.... (@Niikoliitaa) June 14, 2022

#VerdadesOcultas

Martina: Olivia que hiciste?

Olivia: Lo que había que hacer



Nosotrxs: pic.twitter.com/fiXw1LZkNu — 𝚂𝚊𝚍𝙱𝚞𝚗𝚗𝚢 (@BlackBe96962219) June 14, 2022

Que el infierno los reciba 😱😱😱#VerdadesOcultas — Loreto Blejer (@loreblejer) June 14, 2022

QUE SATISFACCIÓN, PELAO NICE PA EL PATIO E LOS CALLAOS #VerdadesOcultas — Andrea🌹 (@its_apva) June 14, 2022

#VerdadesOcultas al fin las primas están haciendo justicia 👏 — Jessica Torrejon (@JessicaTorrejo6) June 14, 2022

Ohh! La Olivia se "pitió" a Mateo #VerdadesOcultas — PÜLKINAWEL (@tanny1032) June 14, 2022

¿Qué habrá pasado con Gaspar? Esto lo sabremos en los próximos capítulos de "Verdades Ocultas", que se emiten de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas y que, además, el próximo 20 de junio llega a su fin.

