"La gente no sabe el daño que hace": Trini Neira lamenta los odiosos comentarios que ha recibido en Instagram

13 jun. 2022 - 10:00 hrs.

Trinidad Neira, la hija mayor de Pamela Díaz y Manuel Neira, se ha convertido en los últimos meses en una reconocida influencer de redes sociales, acumulando cientos de miles de seguidores.

Si bien en su cuenta de Instagram en sus publicaciones, sus fans le dejan sus likes y comentarios positivos, también le ha tocado enfrentar la parte "amarga" de la fama.

Hace algunos días, ella misma lo reconoció en la mencionada plataforma, en la cual se sinceró sobre los odiosos mensajes que le ha tocado recibir de parte de algunos internautas.

"Me cuesta bastante"

En una dinámica que hizo de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le señaló, "admiro que a tu edad puedas soportar la mala onda que la gente tira, te abrazo fuerte. Eres hermosa".

A ese comentario, con una foto en donde aparece frente al espejo, la joven se sinceró y reveló que no ha sido tan fácil para ella leer algunos mensajes que le dejan.

Trini le contestó a su seguidor que, "la verdad, es súper difícil y me cuesta bastante, la gente no sabe el daño que hace", adjuntando además una cara que no tiene boca.

Historia de Trini Neira

Trinidad Neira es la hija mayor del matrimonio que alguna vez conformaron Pamela Díaz y Manuel Neira. De dicha unión también nació Mateo.

