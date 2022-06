Rocío Marengo defiende a su hermano tras allanamiento en su hogar: Encontraron armas y una avioneta supuestamente robada

10 jun. 2022 - 17:00 hrs.

Rocío Marengo defendió con todo a su hermano Alejandro, luego que la policía argentina allanara, en un campo que tiene a su nombre, una gran cantidad de armas de diferentes estilos, una camioneta con encargo por robo, e incluso una avioneta que otro empresario acusa que se la robó.

De acuerdo al parte policial que compartió el medio argentino TN, a Alejandro Marengo, en cuanto a las armas, le encontraron un cañón de escopeta Chambered, una escopeta Remington Wingmaster modelo 870 sin numeración visible, un rifle calibre 44 Winchester y una escopeta calibre 16 doble caño sin marca.

Si bien Alejandro Marengo no fue detenido ni tampoco apercibido por la policía, si arrestaron a 3 personas que residen en el terreno.

"Estoy orgullosa de él"

No fueron pocos los medios argentinos que involucraron a Rocío Marengo en el caso que envuelve a su hermano, y por lo mismo sacó la voz en sus redes sociales.

En Instagram escribió una larga historia en la cual respaldó a su hermano. "No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano, podría hablarles mil horas de él, lo admiro y amo con locura", comenzó escribiendo.

Rocío y su hermano Alejandro Marengo

Aseguró a sus seguidores que"si lo conocen, les gustaría tenerlo cerca. Estoy orgullosa de él. Lamento que hoy ensucien a un laburante, el avión no es robado".

"Entiendo que venda la historia, tiene condimentos hermosos. Pero acá no hay mala gente, busquen por otro lado. Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombran a mí y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir", cerró.

Historia de Rocío Marengo

