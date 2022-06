"Espero no te moleste...": La reacción de Daniela Castillo ante seguidor que le preguntó sobre su madre biológica

09 jun. 2022 - 17:00 hrs.

La dinámica de preguntas y respuestas de Instagram se ha convertido en una tendencia entre los famosos del espectáculo nacional, sobre todo en aquellos que suman miles de seguidores, ya que así pueden interactuar fácilmente con sus fans.

Una de las que sumó recientemente al formato fue la cantante nacional Daniela Castillo, quien abrió una ronda de consultas en donde entregó detalles de su carrera artística y también de su vida personal. Sin embargo, una de las dudas que llamó la atención de la artista tuvo que ver directamente con su progenitora.

"¿Tienes relación con tu mamá biológica?", le escribió un usuario, que de antemano agregó "espero que no te moleste la pregunta".

Recordemos que, en más de una oportunidad, Daniela ha hablado sobre su experiencia como hija adoptada, ya que tanto ella como sus dos hermanos fueron recibidos por sus padres cuando eran pequeños.

Es por esto que no tuvo problemas en responder que "no me molesta para nada tu pregunta, sobre todo porque está hecha con mucho respeto. Así que te lo agradezco".

Asimismo, declaró en un breve video que "no tengo ninguna relación, porque no la conozco".

Revisa la publicación

"Siempre fue algo muy natural"

Hace un tiempo, la cantante señaló en una entrevista que, en algún momento de su vida, sí tuvo interés por saber sobre su origen, aunque reconoció que "fue algo de curiosidad, por saber quién me tuvo, quiénes eran mis papás biológicos. Pero solo fue curiosidad, no era por querer retomar un vínculo".

En esa oportunidad, destacó la labor de sus padres adoptivos en su infancia, ya que siempre le comunicaron la verdad. "Lo sé desde que tengo uso de razón, no recuerdo un momento determinado en que me lo hayan contado, porque mis papás hicieron un trabajo muy minucioso desde que yo era muy chiquitita. Me contaron a través de cuentos o historias más infantiles y, cuando fui entendiendo, ya lo tenía más asumido", detalló.

"Mis compañeras de colegio siempre supieron que yo era adoptada, siempre fue muy natural. Yo creo que depende de cómo te lo cuenten, yo siempre sentí un orgullo muy grande por el hecho de ser adoptada", destacó.

